Arrestati in Spagna madre e compagno per sequestro di una 14enne: indagini della Procura di Milano

Quattro persone sono state arrestate per aver sequestrato e nascosto in Spagna sotto falso nome una bambina oggi 14enne. Tra loro la madre e il compagno. La piccola, stando a quanto ricostruito nelle indagini della Procura di Milano, sarebbe stata portata via quando aveva tre anni, in quanto tra il 2013 e il 2014 il Tribunale di Milano ne aveva disposto l'affidamento al Comune. La madre, a quel punto, si era resa irreperibile ed era fuggita con la bambina. La donna e il fidanzato sono ora in carcere.

Le indagini dell'Unità Tutela Donne e Minori della polizia locale di Milano e del Nucleo Investigativo dei carabinieri, hanno portato a individuare la donna a Valencia, ricostruendo la "fattiva collaborazione nella condotta delittuosa" da parte del compagno sul territorio spagnolo.

Come si legge in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola, la nonna della bimba e un ulteriore familiare l'avrebbero invece aiutata in Italia. Per la madre e il fidanzato è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita tramite mandato d'arresto europeo, mentre per gli altri quella dei domiciliari. Le accuse sono sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore.