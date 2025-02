Matteo Salvini discute la pace fiscale con gli esperti della Lega

Giornata di confronto tra gli esperti economici della Lega sul fronte pace fiscale/rottamazione. Matteo Salvini ha fatto il punto con i suoi e ha chiarito che la proposta della Lega, utile per ridare ossigeno a milioni di italiani in buonafede, sarà condivisa con gli alleati. Obiettivo: arrivare a un accordo soddisfacente per tutti e in linea con il programma elettorale. I contatti con gli altri partiti di maggioranza sono già in corso e non si sono mai interrotti.

Lo afferma una nota della Lega.