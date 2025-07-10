Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
10 lug 2025
Mattarella, Ue per mondo libero contro la sopraffazione

Contro "politiche antagonistiche e di aggressione"

L'Unione Europea, ribadendo la sua stessa ragion d'essere contro politiche di potenza, è chiamata a ribadire la volontà di sviluppare un mondo interconnesso, sicuro, prospero, libero contro le volontà di sopraffazione da parte di potenze più armate per imporre il proprio dominio agli altri popoli. Politiche antagonistiche e di aggressione che esprimono la parte sbagliata della storia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si svolge a Roma.

