Mattarella, si aprano negoziati per ingresso Kiev nella Ue

Nei confronti dell'Ucraina nutriamo amicizia sincera e convinta. L'Italia è ferma nel sostegno al popolo ucraino. E l'intensificarsi dei crudeli bombardamenti russi contro la popolazione e le infrastrutture civili rafforzano la nostra determinazione di stare a fianco dell'Ucraina. Al contempo, cerchiamo ogni possibile spiraglio per concludere questa drammatica vicenda". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato ha anche ribadito il sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea: "Auspico che si aprano presto i negoziati". "Come ha affermato la dichiarazione del vertice Nato - ha quindi concluso il capo dello Stato -, la sicurezza ucraina si indentifica con la sicurezza europea, contro chi vorrebbe tornare a una concezione di predominio dei rapporti tra gli Stati, facendoci fare un salto all'indietro di quasi un secolo".