Maltempo: Pozzuoli, nave in difficoltà per una burrasca di vento

Momenti di apprensione stamane al porto di Pozzuoli quando una nave in arrivo da Ischia è rimasta in balia del vento per diversi minuti prima di riuscire ad attraccare e sbarcare tutto il carico. Verso le ore 13 il Driade, che era partito alle 11.30 da Ischia Porto ed aveva fatto scalo a Procida, non appena entrato nell'approdo puteolano si è trovato nel pieno di una burrasca di vento e pioggia fortissimi: la nave ha provato per almeno quattro volte ad ormeggiare in sicurezza ma senza riuscirci, in completa balia delle raffiche di vento da sud ovest. Dopo i tentativi di ormeggio falliti il comandante ha dapprima condotto la nave fuori dal porto ed ha poi atteso che le condizioni meteo migliorassero per poi rientrare e riprovare la manovra di avvicinamento ed ormeggio alla banchina che stavolta è riuscita permettendo ai passeggeri e veicoli in arrivo dalle isole di poter lasciare il traghetto. Non sono stati segnalati danni a passeggeri, membri dell'equipaggio e veicoli.