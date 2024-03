Maltempo: piogge sul Nord-Ovest e venti forti al Sud

La vasta area perturbata presente sull'Europa occidentale, in graduale avvicinamento sul nostro Paese porterà, dalla giornata di domani, precipitazioni abbondanti sul Nord-Ovest ed un generale rinforzo della ventilazione meridionale che sarà più significativa all'estremo Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 30 marzo, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal primo mattino di domani, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle D'Aosta e Piemonte, in estensione dal pomeriggio alla Lombardia, specie settori alpini. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sulla Provincia autonoma di Bolzano e su gran parte di Valle D'Aosta, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.