Macron, 'Mario Draghi? Un formidabile amico'

Mario Draghi è "un amico formidabile. Attendo con entusiasmo il suo rapporto. E' una persona che ha lavorato molto per il vostro Paese, è stato un grande presidente del Consiglio". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron rispondendo - a margine della riunione di Renew pre-Consiglio europeo - ad una domanda sull'ex premier italiano. Interpellato nello specifico su come vedrebbe Draghi alla presidenza della Commissione, Macron ha replicato con un sorriso: "Non si fa politica così...". Poco prima, alla stessa domanda, aveva spiegato: "Le nomine si fanno dopo il voto, bisogna prima convincere i cittadini sui programmi".