Macron, l'aborto in costituzione è un messaggio universale

"Fierezza francese, messaggio universale": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X dopo il via libera del parlamento riunito in congresso a Versailles all'inserimento del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) nella costituzione della Francia. Macron da inoltre appuntamento ai cittadini l'8 marzo (Festa internazionale dei diritti della donna) alle ore dodici in Place Vendome a Parigi, per celebrare "insieme l'ingresso di una nuova libertà garantita nella costituzione con la prima cerimonia di sigillatura aperta al pubblico", dinanzi al ministero della Giustizia.