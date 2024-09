Machado, 'Gonzalez fuggito perché era in pericolo di vita

La leader dell'opposizione, María Corina Machado, ha affermato che l'ex candidato alla presidenza del Venezuela, Edmundo González Urrutia, è dovuto fuggire da Caracas per la Spagna perché "la sua vita era in pericolo". "Le crescenti minacce, convocazioni, mandati di arresto e persino i tentativi di ricatto e la coercizione a cui è stato sottoposto dimostrano che il regime non ha scrupoli né limiti nella sua ossessione di metterlo a tacere e di cercare di sottometterlo", ha scritto l'ex deputata su X. "Edmundo combatterà da fuori a fianco della nostra diaspora e io continuerò a farlo qui, al vostro fianco", ha concluso Machado.