Ha chiuso in rialzo a 101 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 100,1 punti segnati in apertura e i 102 punti della chiusura precedente. In crescita di 0,9 punti al 3,65% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco è sceso di 0,3 punti al 2,64%.