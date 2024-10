L'appello della leggenda del wrestling Hulk Hogan, votate Trump

"Votate per Trump". Lo ha detto la leggenda del wrestling Hulk Hogan al Madison Square Garden per il comizio di Donald Trump. L'ex wrestler incanta il pubblico così come aveva fatto durante al convention repubblicana. "Questa è una vera battaglia: andate a votare, fatelo ora. Il margine della vittoria deve essere ampio", ha detto Elon Musk introducendo sul palco l'ex First Lady Melania Trump. "New York e l'America hanno bisogno di ritrovare la magia. Costruiamo il Paese di domani per il futuro che meritiamo", ha detto l'ex first lady. Quando Trump è salito sul palco, lui e Melania si sono abbracciati e hanno accolto gli applausi del pubblico tenendosi per mano. Al comizio hanno partecipato anche il candidato vicepresidente Jd Vance e il figlio del tycoon, Donald junior. "Qui il re Elvis Presley si è esibito, e ora tocca a Donald Trump. Io ho il lavoro più facile dal punto di vista politico: devo solo ricordare come si stava bene quando c'era Trump" al potere, "c'era la pace e il confine era sicuro", ha detto Vance. "Il re di New York è tornato per riprendersi quello che ha costruito, ha affermato Donald Trump Jr al Madison Square Garden riferendosi al passato di costruttore di suo padre. "Abbiamo l'occasione della vita per cambiare Washington. La follia deve finire. Riprendiamoci il Paese una volta per tutte", ha aggiunto. "New York ha creato Donald Trump, e Trump creato New York ridisegnandone lo skyline", gli ha fatto eco Lara Trump, la moglie di Eric Trump e co-presidente del Republican National Committee. Nelle scorse settimane "Trump ha fatto un comizio nel Bronx. L'ultimo candidato repubblicano che lo aveva fatto era stato Ronald Reagan ed era riuscito a conquistare lo Stato, trasformandolo dal blu democratico al rosso repubblicano", ha aggiunto Lara Trump.