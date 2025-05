Elly Schlein accusa: "Sanità a misura di portafogli, una tassa Meloni"

"Io non so da quanto tempo non va in un ospedale. Quando era al governo l'avete messo voi un tetto alle assunzioni negli ospedali. La gente non si riesce a curare, si vergogni!" "Volete una sanità a misura del portafogli delle persone" e questa è una "vera e propria tassa Meloni, curarsi è diventato un lusso". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in replica al premier time. In tutto questo, "c'è chi ci guadagna con le cliniche private". "Per lei se qualcosa non funziona è sempre colpa di qualcun altro" ma "dopo tre anni non ci sono scuse, la colpa è sua e gli italiani non sono fessi", ha aggiunto.