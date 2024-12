Kiev,truppe Ue in Ucraina potrebbero garantire intesa pace

L'impiego di truppe europee in Ucraina potrebbe contribuire a garantire un futuro accordo volto ad assicurare una pace nella guerra con la Russia. Lo ha affermato un alto funzionario di Kiev all'Afp. Il presidente russo Vladimir "Putin rompe sempre il cessate il fuoco, lo ha fatto decine di volte, non solo in Ucraina. Ecco perché abbiamo bisogno di garanzie e la presenza di contingenti militari può essere una di queste", ha detto la fonte.