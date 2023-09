Kiev, 'l'inverno non rallenterà la controffensiva'

L'inverno non rallenterà la controffensiva ucraina: così il generale di Kiev che guida l'operazione sulla linea del fronte meridionale, Oleksandr Tarnavsky, alla Cnn. "Il tempo può essere un serio ostacolo durante l'avanzata, ma considerando come ci muoviamo, per lo più senza veicoli, non credo che influenzerà pesantemente la controffensiva", ha detto Tarnavsky, sottolineando che la svolta più grande deve ancora arrivare. "Penso che avverrà dopo Tokmak", ha precisato riferendosi alla cittadina ucraina nella regione di Zaporizhzhia diventata un hub strategico per la Russia e il primo grande obiettivo ucraino nel sud.