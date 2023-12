Johansson, speranza di un accordo sull'Immigrazione La commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson afferma che il trilogo non presenta grandi problemi e che i colegislatori non sono sulla stessa linea, ma l'atmosfera è serena. Aggiunge che c'è un grande rischio di attacchi terroristici in Europa e che sono stati aggiunti 30 milioni di euro per la protezione dei luoghi di culto.