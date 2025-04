Jared Isaacman: Priorità alla Missione su Marte per gli Astronauti Americani

Il candidato di Donald Trump per guidare la Nasa ha detto in un'audizione per la sua conferma al Senato che la priorità è inviare l'uomo su Marte. "Daremo priorità all'invio di astronauti americani su Marte. Lungo il percorso, avremo comunque la possibilità di tornare sulla Luna e valutare i benefici scientifici, economici e per la sicurezza nazionale derivanti dal mantenimento di una presenza sulla superficie lunare", ha dichiarato l'imprenditore miliardario 42enne Jared Isaacman parlando ai senatori.