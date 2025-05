Intronizzazione di Papa Leone XIV: massima sicurezza con 5mila agenti a Roma

"Per la cerimonia di intronizzazione del Pontefice ci aspettiamo una grande presenza di fedeli, ripeteremo il dispositivo di sicurezza delle esequie di Papa Francesco". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del primo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dopo l'elezione di Papa Leone XIV. "Saranno oltre 5mila gli appartenenti alle forze dell'ordine impegnate - ha aggiunto - che vedrà un congruo numero di personale specializzato per le scorte e l'ordine pubblico, tiratori scelti, sommozzatori, copertura aerea dell'Aeronautica e attività anti drone".

"Per le esequie di Papa Francesco abbiamo calcolato 250mila presenze nell'area di piazza San Pietro, quindi ritengo ragionevole il 18 maggio aspettarci cifre in linea - ha osservato Giannini - la macchina è già partita, è un lavoro in progressione".