Inter travolge Lazio 6-0: un messaggio chiaro per il titolo

L'Inter travolge la Lazio 6-0 all'Olimpico nel posticipo della 16/a giornata. Un chiaro messaggio alle contendenti per il titolo. Il ritorno nello stadio che lo ha consacrato, per Inzaghi, è dolcissimo. I campioni d'Italia in carica, dopo un primo tempo praticamente equilibrato trovano il vantaggio grazie ad un rigore causato da Gigot, assegnato dal Var e realizzato da Calhanoglu, poi micidiale 1-2 con il raddoppio di Dimarco. Nel secondo tempo l'Inter manda al tappeto la squadra di Baroni: al 6' Barella trova un eurogol, al 12' è Dumfries a segnare su assist di Bastoni. Il quinto gol lo realizza Carlos Augusto, e al 45' arriva il sesto gol nerazzurro con Thuram. Prima del match emozione sugli spalti con il ricordo di Sinisa Mihajlovic, doppio ex scomparso esattamente due anni fa, il 16 dicembre 2022.