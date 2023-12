Inter batte Lecce 2-0, la Juve risponde in Serie A.

L'Inter ha battuto 2-0 il Lecce e si è mantenuta a +4 sulla Juventus grazie alla rete di Bisseck, la prima in campionato, seguita da quella di Barella. Una partita dominata a San Siro sui pugliesi, che sono rimasti in dieci nel finale. Il Verona ha vinto con lo stesso punteggio il Cagliari al Bentegodi ed è uscito dalla zona retrocessione. I sardi di Ranieri, invece, rimasti in dieci a inizio della ripresa, hanno poi subito le reti di Ngonge e Djuric.