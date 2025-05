Incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ha preso il via a Palazzo Chigi l'incontro fra il governo e i sindacati per l'illustrazione di proposte e iniziative per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla riunione, presieduta dalla premier Giorgia Meloni, partecipano il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Marina Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Tommaso Foti (Affari europei, politiche di coesione e Pnrr), il sottosegretario Lucia Albano (Economia) e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Prende parte alla riunione anche il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo. Per i sindacati sono presenti i segretari generali Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Daniela Fumarola, e Pierpaolo Bombardieri, il segretario generale di Ugl Paolo Capone, e i rappresentanti di Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu e Cse.