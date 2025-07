Arriva contributo extra di 500 euro per assegno inclusione

Arriva il contributo straordinario di massimo 500 euro per chi, dopo 18 mesi, ha subito l'interruzione dell'Assegno di inclusione. Lo prevede un emendamento del governo al decreto di sostegno ai comparti produttivi (il dl Ilva) all'esame del Senato.

"In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione" si legge nel testo presentato dopo la decisione sul tema del cdm di fine giugno. L'importo è "non superiore a euro 500" e sarà erogato "con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro e non oltre il mese di dicembre".

I nuclei familiari interessati dal contributo straordinario sull'Assegno di inclusione sono calcolati in 533 mila e sono coloro che potrebbero raggiungere la diciottesima mensilità entro ottobre 2025. Tuttavia, sulla base delle evidenze sul reddito di cittadinanza si stima che circa il 5% non procederà alla domanda di rinnovo dell'Adi. Il numero potrebbe quindi scendere a 506mila, si legge nella relazione tecnica all'emendamento.

Applicando a questi 506mila l'importo dell'ultima mensilità percepita, con limite superiore pari a 500 euro, come previsto dalla norma, pari in media a 462 euro, l'onere complessivo stimato per l'anno 2025 è di 234 milioni di euro, viene specificato.