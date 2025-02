Incidente aereo a Toronto: 15 feriti, indagini in corso sul volo Delta 4819

Sono almeno 15 i feriti dell'indicente all'aeroporto di Toronto, incluso un bambino. Lo riporta la Cnn, secondo la quale almeno tre sarebbero in condizioni critiche ma non in pericolo di vita.

"Tutti gli 80 passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati", ha detto la Federal Administration Aviation, sottolineando che a guidare le indagini per accertare cosa è accaduto sarà il Canada Transportation Safety Board.

Le ricostruzioni iniziali indicano che il volo Delta 4819, un Bombardier CRJ-900LR partito da Minneapolis intorno alle 11.47 del mattino ora locale, aveva avviato le procedure di atterraggio senza problemi, ma qualcosa è andato storto nelle fasi finali, facendo capovolgere il velivolo in pista e facendogli perdere le ali e parte della coda.