Il nonno del 17enne, 'noi non lo abbandoneremo mai'

"Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino". Lo ripete in queste ore il nonno materno parlando del nipote 17enne che nella notte tra sabato e domenica scorsa ha ucciso il padre, la madre e il fratello di 12 anni. Il nonno oggi ha incontrato il legale del ragazzo, l'avvocato Amedeo Rizza. Malgrado il "dolore per la perdita anche di sua figlia e dell'altro nipote" e il fatto che "non si riesca a spiegare quello che è accaduto", il nonno del giovane, così come gli altri familiari, gli starà "sempre vicino". Intanto, per il ragazzo il Tribunale di Monza ha nominato un tutore legale, un'avvocatessa.