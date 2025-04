Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette. A chiederla il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. La chiama per appello nominale è prevista per domani a partire dalle 15 con dichiarazioni di voto dalle 13.20. Il voto finale ci sarà entro mercoledì mattina. Il provvedimento deve poi passare all'esame del Senato e va convertito entro il 29 aprile.