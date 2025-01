Il CEO di TikTok Chew Shou Zi parteciperà all'insediamento di Trump

ll CEO di TikTok, Chew Shou Zi, ha in programma di partecipare all'insediamento del 20 gennaio del presidente eletto americano Donald Trump ed è stato invitato a sedere in una posizione d'onore sul palco, dove tradizionalmente siedono ex presidenti, familiari e altri ospiti importanti. Lo riporta il New York Times che, in base a due persone vicine al dossier, ha riferito che l'invito è stato fatto dal Trump Vance Inaugural Committee. Chew si unirà ai magnati della tecnologia attesi tra cui Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Un invito è stato fatto anche a Jeff Bezos.