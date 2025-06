I metalmeccanici in tangenziale, 'saranno denunciati'

I circa diecimila metalmeccanici che hanno partecipato alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno invaso la tangenziale di Bologna, bloccando il traffico. I manifestanti hanno percorso circa quattro km di corteo lungo la tangenziale. Alcuni camionisti e automobilisti che stanno percorrendo le corsie parallele rispetto a quelle occupate dalla manifestazione stanno suonando i clacson in solidarietà.

La Questura ha spiegato l'ingresso non era concordato e che i manifestanti saranno denunciati: "Anziché seguire il percorso concordato con l'Autorità di pubblica sicurezza, hanno deciso di fare ingresso in tangenziale dall'ingresso 7 in direzione San Lazzaro di Savena nonostante lo schieramento dei Reparti inquadrati della Polizia che, per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo, hanno evitato respingimenti con l'uso della forza"