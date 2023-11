Hi tech traina l'Asia, bene Seul e Taiwan

I mercati azionari asiatici e del Pacifico in generale mostrano un rialzo, con alcuni listini trainati dal settore tecnologico e, in particolare, dal comparto dei chip. Le Borse migliori dell'area sono Taiwan, che cresce del 2,2%, e Seul, con un rialzo finale dell'1,8% dell'indice generale e del 4% dell'indice Kosdaq, appunto del settore tecnologico. Anche Tokyo è in rialzo dell'1,1%, dopo il varo da parte del governo giapponese di un consistente pacchetto antinflazione. In contrasto, invece, i mercati cinesi: Hong Kong sale dello 0,4%, mentre Shanghai cede lo 0,4% e Shenzhen lo 0,8%. In aumento dello 0,8% anche Sidney, con i futures sull'avvio dei listini europei leggermente positivi.