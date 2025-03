Hezbollah nega coinvolgimento nel lancio di razzi contro Israele

Hezbollah nega di aver lanciato razzi contro il nord di Israele stamattina. Il lancio ha provocato la reazione israeliana che ha ripreso i raid sul sud del Libano.

In una dichiarazione, Hezbollah "ha negato qualsiasi coinvolgimento nel lancio di razzi dal Libano meridionale" e ritiene che "le accuse del nemico israeliano facciano parte dei pretesti per continuare i suoi attacchi contro il Libano, che non si sono fermati dall'annuncio del cessate il fuoco", entrato in vigore il 27 novembre scorso.