Hezbollah, 'lanciati razzi su Safed e su una base militare'

Hezbollah ha rivendicato il lancio di una "salva di razzi" sulla città di Safed e su una vicina base militare nel nord di Israele. Durante la giornata Hezbollah ha affermato di aver preso di mira anche diversi carri armati e bulldozer israeliani nei villaggi di confine nel sud del Libano. L'organizzazione ha poi dichiarato di aver abbattuto un secondo drone israeliano dopo quello colpito in mattinata, aggiungendo che è stato visto "bruciare" in territorio israeliano. I combattenti delle "unità di difesa aerea del gruppo hanno abbattuto un secondo drone israeliano Hermes 450", ha affermato Hezbollah, aggiungendo che "è stato visto bruciare nei cieli della Palestina occupata". Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Libano 146 attacchi aerei, portando il numero totale di attacchi israeliani dall'inizio della guerra a 10.012.