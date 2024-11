Harris, 'accetto la sconfitta ma non la fine della lotta'

"Accetto la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà". Lo ha detto Kamala Harris parlando alla Howard University all'indomani della sconfitta elettorale.. "La lotta per il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena", ha aggiunto. "So che avete sentimenti contrastanti. Ma dobbiamo accettare il risultato del voto", ha sottolineato Harris ribadendo di essere impegnata con Donald Trump per una "transizione pacifica". "Sono fiera della nostra campagna e di come l'abbiamo condotta, unita dall'amore per il Paese, dall'entusiasmo e la gioia per il futuro dell'America", ha detto ancora.