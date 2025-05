Euro digitale: un processo storico per la sovranità monetaria europea, dice Patuelli

"Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalità e riciclaggio" il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitività e sovranità monetaria europea". Lo ha sottolineato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, aggiungendo che l'euro digitale "che deve essere sviluppato in stretta applicazione delle normative antiriciclaggio ed antiusura" e che "non deve penalizzare le banche, la loro indispensabile solidità di liquidità: in tale quadro le banche potranno collaborare intensamente alla realizzazione dell'euro digitale".