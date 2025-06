Italia sconfitta dalla Norvegia: Spalletti conferma il progetto Mondiali 2026

"Abbiamo fatto troppi regali, ma andiamo avanti con questo gruppo". Dopo la disastrosa sconfitta dell'Italia in Norvegia nella prima partita di qualificazione ai Mondiali 2026, il ct Luciano Spalletti assicura che il progetto con questa squadra andrà avanti. "Abbiamo preso il primo gol che poteva essere evitabile - aggiunge il ct - negli spazi larghi le loro individualità ci hanno messo in difficoltà. Ci sono mancati i giocatori che saltano l'uomo. Se questa partita può mettere in discussione il progetto? Io faccio capo a questo gruppo. Vado avanti così, c'è da migliorare sotto certi aspetti ma si va avanti con questo progetto".