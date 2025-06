La Corte Suprema Usa ha concesso ai membri del dipartimento per l'efficienza Governativa (Doge), fondato da Elon Musk, l'accesso ai documenti sensibili dell'agenzia per la previdenza sociale. Lo riporta il New York Times. Due sindacati e la Democracy Forward Foundation hanno fatto causa per bloccare il Doge sostenendo che gran parte delle informazioni erano strettamente personali e protette dalle leggi sulla privacy.