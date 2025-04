Hamas ha diffuso oggi il promo di un video che mostra due ostaggi, tenuti prigionieri a Gaza da 547 giorni. Uno di loro, secondo il Forum delle famiglie dei rapiti, è Maxim Harkin, di cui finora non si erano avuti segni di vita. La famiglia del rapito ha confermato: "Abbiamo riconosciuto la sua voce", ma ha chiesto di non pubblicare spezzoni o immagini del video, che sarà pubblicato integralmente in seguito.