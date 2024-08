Hamas, Netanyahu pone nuove condizoni, ostacola l'accordo

"Dopo aver ascoltato i mediatori su quanto avvenuto nei colloqui a Doha, abbiamo avuto la certezza che Netanyahu sta ancora ponendo ostacoli al raggiungimento di un accordo". Lo afferma Hamas in un comunicato ripreso dai media. "Netanyahu sta ponendo nuove condizioni per sabotare i negoziati, tra cui il mantenimento del controllo sul Corridio Filadelfia, sul valico di Rafah e sul Corridoio Netzarim", sostiene Hamas, aggiungendo che le nuove richieste non soddisfano le sue condizioni relative allo scambio di prigionieri. "Netanyahu ha la piena responsabilità di far deragliare l'accordo", conclude.