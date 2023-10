Hamas, 'l'Italia è parte dell'aggressione contro di noi'

"Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. E' un errore gravissimo che trasforma l'Italia in una delle parti dell'aggressione contro il nostro popolo": lo ha detto al programma Agorà su Rai3 l'ex ministro della Sanità di Hamas e attuale capo del Consiglio per le relazioni internazionali dell'organizzazione a Gaza, Basem Naim. "Israele oggi non agisce da solo. Israele agisce per conto di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche dell'Italia, che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo": ha aggiunto l'alto funzionario. "Come possiamo affrontare tutto questo? - si è poi chiesto Naim -. Possiamo soltanto dire che la comunità internazionale ha oggi la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse ogni giorno contro il nostro popolo".