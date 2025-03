Hamas accetta proposta egiziana per cessate il fuoco e rilascio ostaggi a Gaza

Un funzionario di Hamas ha dichiarato all'Ap che l'organizzazione ha "risposto positivamente" alla proposta egiziana di provare a rimettere in carreggiata l'accordo sul cessate il fuoco e sulla presa degli ostaggi a Gaza, senza però fornire ulteriori dettagli.

Secondo un funzionario egiziano, Hamas rilascerebbe cinque ostaggi ancora in vita, tra cui l'americano-israeliano Idan Alexander, in cambio di una pausa di settimane nei combattimenti e del permesso di Israele di far entrare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Israele rilascerebbe anche centinaia di prigionieri palestinesi.

Entrambi i funzionari parlano a condizione di mantenere l'anonimato perché non sono stati autorizzati a informare i media sui colloqui a porte chiuse.