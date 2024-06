Guterres, stiamo già superando il limite di 1,5 gradi

"La verità è che stiamo già superando il limite di 1,5 gradi" di riscaldamento globale. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un discorso al Museo di Storia naturale di New York per la Giornata mondiale dell'Ambiente. "L'Organizzazione meteorologica mondiale - ha aggiunto - afferma che c'è l'80% di possibilità che la temperatura media annuale del pianeta superi il limite di 1,5 gradi in almeno uno dei prossimi 5 anni. Nel 2015 il rischio era praticamente nullo. E c'è una probabilità di 50 a 50 che la temperatura media dei prossimi 5 anni sia di 1,5 gradi superiore a quella dell'era preindustriale".