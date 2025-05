Attacco aereo israeliano a Gaza: cinque membri di una famiglia uccisi

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato sabato che cinque persone, tutti membri di una stessa famiglia, sono state uccise in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda a Gaza City, secondo quanto affermano i familiari delle vittime. "Tre bambini, la madre e il marito dormivano in una tenda e sono stati bombardati da un aereo di occupazione (israeliano)", ha dichiarato all'Afp Omar Abu al-Kass, membro della famiglia. Gli attacchi sono avvenuti "senza preavviso e senza aver fatto nulla di illecito", ha aggiunto Abu al-Kass, che ha dichiarato di essere il nonno materno dei bambini. Le immagini dell'Afp riprese dalla scena mostrano persone in lutto, alcune delle quali in lacrime, riunite accanto a cinque sudari bianchi di diverse dimensioni. Dall'inizio della guerra, nell'ottobre 2023, secondo il conteggio di Hamas il totale dei morti palestinesi nella Striscia di Gaza sono saliti a 52.787.