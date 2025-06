Guerra Israele-Iran: Guterres chiede de-escalation e cessate il fuoco

"Qualsiasi ulteriore intervento militare potrebbe avere conseguenze drammatiche, non solo per le parti interessate, ma per l'intera regione", ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in una dichiarazione sulla guerra tra Israele e Iran. Il capo delle Nazioni Unite ha chiesto una "de-escalation immediata al fine di raggiungere un cessate il fuoco" e ha riaffermato la preminenza della Carta delle Nazioni Unite nella conduzione delle relazioni internazionali. "La diplomazia rimane il modo migliore, e unico, per affrontare le preoccupazioni sul programma nucleare iraniano", ha insistito, condannando la perdita di vite umane e la distruzione degli ultimi giorni.