Guerra in Gaza, l'inevitabile espansione portata da Iran

"A causa dell'aumento dell'intensità della guerra contro i residenti civili di Gaza, l'espansione della portata della guerra è diventata inevitabile": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian in una conversazione telefonica tenuta ieri con il suo omologo del Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. Lo riporta il network tv statale iraniano Press TV. Amirabdollahian e Al Thani hanno condannato con gli attacchi israeliani contro i civili di Gaza e hanno espresso profonda preoccupazione per la situazione umanitaria nella zona costiera. Inoltre, c'é stato uno scambio di opinioni tra i due alti funzionari sui mezzi disponibili per fermare l'aggressione israeliana, sull'attuazione immediata di un cessate il fuoco e sul trasferimento continuo di forniture umanitarie ai civili nella Striscia.