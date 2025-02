Giuseppe Conte: "La legge è uguale per tutti, anche per il Presidente del Consiglio"

Da presidente del consiglio "non mi sono mai sentito sopra la legge. Significa sentirsi un intoccabile. Non lo possiamo consentire. La legge è uguale per tutti. Soprattutto, anzi più, per il Presidente del Consiglio". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cinque Minuti, su Rai Uno. "Questi sono due avvisi firmati Lo Voi" ha poi aggiunto mostrandoli. "Uno mi è arrivato nel 2023, l'altro addirittura più recente. nel 2024. Il primo è arrivato durante il periodo Covid-19. Io sono stato presidente del consiglio. Non mi sarei mai permesso di fare un video" come Meloni "per scagliarmi contro un magistrato che fa il suo dovere, un atto dovuto".