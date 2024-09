Gentiloni: 'L'idea di fondi comuni non finisca, serve ambizione'

"Il messaggio del rapporto Draghi è chiaro. Per riacquistare competitività, l'Ue ha bisogno di un massiccio piano di investimenti". "Dovrebbe identificare i settori in cui il finanziamento comune è indispensabile, a partire dalla difesa comune. L'Ngeu giungerà al termine. Ma l'idea di un finanziamento comune per beni e obiettivi comuni non può finire con Ngeu. L'ambizione è qualcosa che questa Camera non ha mai mancato, quindi confido che porterete avanti questo lavoro davvero importante". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni alla commissione Econ del Pe.