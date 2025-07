Gasolio ancora in lieve rialzo, prezzi benzina contrastati

Movimenti contrastanti sulla benzina, mentre salgono i prezzi medi del diesel e le quotazioni internazionali riprendono subito a tirare, dopo la pausa di giovedì. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Movimento opposto per Tamoil che li ha invece aumentati di 1 centesimo.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,732 euro/litro (invariato, compagnie 1,738, pompe bianche 1,721), gasolio self service a 1,668 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,674, pompe bianche 1,657). Benzina servito a 1,874 euro/litro (invariato, compagnie 1,916, pompe bianche 1,792), diesel servito a 1,809 euro/litro (+1, compagnie 1,851, pompe bianche 1,728). Gpl servito a 0,703 euro/litro (-1, compagnie 0,713, pompe bianche 0,693), metano servito a 1,440 euro/kg (invariato, compagnie 1,446, pompe bianche 1,435), Gnl 1,278 euro/kg (+1, compagnie 1,276 euro/kg, pompe bianche 1,280 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,829 euro/litro (servito 2,094), gasolio self service 1,781 euro/litro (servito 2,048), Gpl 0,841 euro/litro, metano 1,509 euro/kg, Gnl 1,359 euro/kg.