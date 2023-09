Gas, prezzo a 36,8 euro in rialzo netto

Chiusura in netto rialzo per il prezzo del gas. I timori per gli scioperi dei lavoratori di alcuni impianti di Gnl in Australia e la prolungata manutenzione dei giacimenti in Norvegia hanno pesato sulle quotazioni. A Amsterdam il prezzo è schizzato del 6,1%, arrivando a 36,8 euro al megawattora, livelli pari a quelli di fine agosto.