Francia in trattative con l'Ucraina per materie prime militari: parola del Ministro Lecornu

La Francia, parallelamente agli Stati Uniti, ha avviato trattative con l'Ucraina dallo scorso ottobre per ottenere l'accesso ad alcune materie prime ucraine, in particolare per scopi militari: lo ha affermato il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu.

"Non prendiamo parte alla discussione riguardante gli Stati Uniti (e l'Ucraina, ndr), ma dovete sapere che io, con il mio omologo, il ministro della Difesa ucraino, stiamo discutendo di questa questione per le nostre esigenze francesi", e in particolare per "la nostra industria della difesa", ha dichiarato Lecornu a Franceinfo.