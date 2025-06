Fonti, 'i 27 chiedono una tabella di marcia sulla difesa'

I 27 leader Ue hanno incaricato la Commissione e l'alto rappresentante Kaja Kallas di presentare "una tabella di marcia" entro ottobre per raggiungere l'obiettivo della prontezza comune - ovvero il piano di riarmo europeo, ndr - in materia di difesa entro il 2030. Lo affermano fonti europee. I leader stanno terminando la discussione sulla difesa prima di passare al Medio Oriente. I 27 hanno poi sottolineato la necessità di affrontare, in modo urgente, "le carenze critiche in termini di capacità, il finanziamento dell'aumento delle spese per la difesa e la promozione di partenariati con partner che condividono gli stessi principi".