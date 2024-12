Fonti azienda su crepa su copertura Tap, 'nessun pericolo'

La copertura in cemento del tubo del gasdotto Tap, che si trova diversi chilometri sott'acqua, è danneggiata in un punto da una crepa ma - a quanto si apprende da fonti della multinazionale - non ci sarebbero pericoli perché il tubo del metanodotto è intatto e non rischia di rompersi, e quindi non sarebbero possibili fuoriuscite di gas. Il Tap è il gasdotto che porta metano dall'Azerbaijan all'Italia, approdando sulle coste di Melendugno, in provincia di Lecce. Le stesse fonti riferiscono che nei prossimi mesi è prevista un'attività di manutenzione ordinaria.