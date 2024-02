Fitto, a Gioia Tauro circa 3 miliardi per 317 progetti

La firma tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto riguarda il decimo accordo delle Politiche di coesione finanziato con le risorse del FSC per il periodo 2021-2027. Prevede un importo complessivo di 2,863 miliardi, al lordo dei 300 milioni previsti per il ponte sullo Stretto, per un totale di 317 progetti. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto che esprime soddisfazione per l'intesa: si tratta dell'importo "più consistente finora assegnato, sulla base di priorità progettuali proposte dalla Regione e condivise dal governo".