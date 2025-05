Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha in programma questa sera un incontro con la delegazione della Russia, guidata da Vladimir Medinskiy, giunta a Istanbul per colloqui con funzionari dell'Ucraina, presso il palazzo Dolmabahce. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara, Oncu Keceli, come riferisce Anadolu.